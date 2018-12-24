وزير الخارجية الإيراني: السعودية وإسرائيل أسباب الفوضى بالمنطقة

رام الله - دنيا الوطناتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، المملكة العربية السعودية، بأنها تسعى إلى إلحاق الأذى بإيران، وأنها حين فشلت اتهمت إيران بأنها تنتهج سياسة توسعية.وذكر ظريف في مقابلة مع مجلة فرنسية، على أن "الوضع الفوضوي" في المنطقة ناجم عن السياسات التي تنتهجها السعودية وإسرائيل، مضيفًا: "السعودية هي مشكلة منطقتنا، والرياض تحاول الحصول على دعم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا للقضاء على إيران أو على الدفع بها إلى الهامش".وأوضح أن بلاده تسعى دائما إلى التعاون مع جميع دول الخليج، في حين تسعى السعودية إلى الدخول في مواجهات مع إيران في الشرق الأوسط.وقال ظريف، إن سياسات الرياض الإقليمية الرامية إلى إضعاف إيران لم تحقق النتائج المرجوة منها، مشيراً إلى ما وصفها بإخفاقات الحكومة السعودية في لبنان والعراق وسوريا واليمن وقطر وأفغانستان.