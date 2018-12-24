دولي

وزير الخارجية الإيراني: لم نقل أبداً إننا سنمحو إسرائيل من الخريطة

وزير الخارجية الإيراني: لم نقل أبداً إننا سنمحو إسرائيل من الخريطة
محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه ينفي الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها تسعى لمحو إسرائيل، متسائلاً: "متى أعلنا أننا سندمر إسرائيل؟".

وشدد الوزير الإيراني، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن بلاده لم تقل أبداً إنها ستمحو إسرائيل من الخريطة، مضيفاً: "أروني مسؤولاً إيرانياً واحداً قال ذلك، لم يقل أحد هذا الأمر".


وفي معرض إجابته على سؤال حول تصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عام 2007، مفادها أنه سيتم محو إسرائيل من الخريطة، قال ظريف، إن أحمدي نجاد كرر حينها كلمات آية الله الخميني، المرشد الإيراني المؤسس الراحل.

وتابع: "الخميني قال إن السياسات الإسرائيلية الوحشية ستؤدي إلى تدميرها، ولم يقل إن إيران ستقوم بهذا الأمر"، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان هدد خلال زيارته إلى مفاعل ديمونة النووي في آب/ أغسطس الماضي بأن إسرائيل ستدمر إيران.

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