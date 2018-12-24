دولي

ارتفاع عدد قتلى التسونامي في إندونيسيا إلى 280 شخصاً

ارتفاع عدد قتلى التسونامي في إندونيسيا إلى 280 شخصاً
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون في إندونيسيا، الاثنين: "إن عدد قتلى أمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت جزيرتي جاوا وسومطرة بعد ثورة بركان أناك كراكاتوا ارتفع إلى 280، فيما يستخدم رجال الإنقاذ المعدات الثقيلة وأيديهم العارية في البحث عن ناجين".

وأصيب المئات في أمواج المد العاتية التي وقعت دون سابق إنذار تقريبا في وقت متأخر يوم السبت عند مضيق سوندا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز). 

واضطر ما يربو على ثلاثة آلاف من السكان إلى الانتقال لأراض مرتفعة مع استمرار التحذير من ارتفاع المد حتى يوم غد الثلاثاء.

وقد شهدت إندونيسيا سقوط أكبر عدد من القتلى خلال عام نتيجة الكوارث فيما يزيد على عشر سنوات، فقد سوت زلازل مناطق من جزيرة لومبوك السياحية بالأرض في تموز/يوليو وآب/أغسطس، كما أسفر زلزال وتسونامي عن مقتل أكثر من ألفي شخص على جزيرة سولاويسي في أيلول/سبتمبر.

واستخدم مسؤولون في البحث والإنقاذ أيديهم العارية وبعض الآلات الثقيلة لرفع ركام المباني اليوم الاثنين، فيما تدفقت المساعدات الحكومية وغير الحكومية على باندجلانج، وهي المنطقة الأكثر تضررا على الساحل الغربي لجزيرة جاوة.

وكانت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قالت أمس الأحد: "إن عدد القتلى بلغ 222 فضلا عن إصابة 850 وفقدان 28 لكنها رفعت عدد القتلى إلى 280 صباح اليوم الاثنين". 

وقال مسؤول من الوكالة في إقليم بانتين للصحفيين: "إن معظم الضحايا من الإندونيسيين الذين كانوا يقضون العطلات".

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