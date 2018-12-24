اليوم.. منطقة غلاف غزة ستشهد تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي





رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه سيُجري تدريبات عسكرية في منطقة غلاف غزة، صباح اليوم الاثنين.وأوضح موقع (حدشوت24) الإسرائيلي، أن قوات الجيش ستبدأ صباح اليوم الاثنين تدريبات للوحدات القتالية في منقطة غلاف غزة، وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة للقوات على الطرق المجاورة وللمركبات العسكرية والطائرات.