دولي

عقب بيان الغرفة المشتركة للفصائل.. نتنياهو يجري جلسة مشاورات أمنية

عقب بيان الغرفة المشتركة للفصائل.. نتنياهو يجري جلسة مشاورات أمنية
رام الله - دنيا الوطن
عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، جلسة مشاورات أمنية مع قادة كبار في الجيش.

ووفقاً لقناة (كان) الإسرائيلية، فقد أجرى نتنياهو وكبار المسئولين في الجيش السابقين والحاليين، مشاورات حول الوضع الأمني في البلاد.

وقالت القناة: "إن من بين الحاضرين في المناقشة وزيرين من أعضاء (كابينت)"، مضيفة: "لكن المناقشة نفسها لم يتم تعريفها كمناقشة (كابينت) ولم يدع إليها كل الوزراء".

يذكر أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أصدرت مساء اليوم بيانا أكدت خلاله أن يوم الجمعة القادم سيكون حاسما  في اختبار سلوك ونوايا الجيش الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا في مسيرات العودة.

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