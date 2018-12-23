حذر وتَرقُّب في مستوطنات الغلاف بعد تهديدات فصائل غزة

رام الله - دنيا الوطنتشهد مستوطنات غلاف غزة؛ منذ أول أمس (الجمعة)، ترقباً شديداً، بعد أن وجّهت الفصائل الفلسطينية في القطاع تهديدات إلى "إسرائيل" عقب قتلها 5 فلسطينيين في المظاهرات السلمية على امتداد الحدود الشرقية.وقال المحلل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أمير بوخبوط: إن الحذر يخيم على مستوطنات غلاف غزة، إنها "منطقة عسكرية مغلقة لا يوجد مدخل".وأقدمت "إسرائيل" على إعدام خمسة فلسطينيين في مظاهرات الجمعة، ما حمل "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار" على التحذير من انفجار مقبل.