نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل ضد تغلغل إيران في سوريا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن "قرار انسحاب 2000 جندي أمريكي من سوريا لن يُغير سياستنا".وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: أن إسرائيل ستواصل العمل ضد تغلغل إيران في سوريا، و"إذا لزم الأمر سنوسع الأنشطة هناك"، وفق تعبيره.وتابع: "أود أن أطمئن الجميع بأن التعاون مع الولايات المتحدة ممتاز، ومستمر طوال الوقت".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر الأسبوع الماضي سحب القوات الأمريكية من سوريا.