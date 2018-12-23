نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل ضد تغلغل إيران في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن "قرار انسحاب 2000 جندي أمريكي من سوريا لن يُغير سياستنا".
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: أن إسرائيل ستواصل العمل ضد تغلغل إيران في سوريا، و"إذا لزم الأمر سنوسع الأنشطة هناك"، وفق تعبيره.
وتابع: "أود أن أطمئن الجميع بأن التعاون مع الولايات المتحدة ممتاز، ومستمر طوال الوقت".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر الأسبوع الماضي سحب القوات الأمريكية من سوريا.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن "قرار انسحاب 2000 جندي أمريكي من سوريا لن يُغير سياستنا".
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: أن إسرائيل ستواصل العمل ضد تغلغل إيران في سوريا، و"إذا لزم الأمر سنوسع الأنشطة هناك"، وفق تعبيره.
وتابع: "أود أن أطمئن الجميع بأن التعاون مع الولايات المتحدة ممتاز، ومستمر طوال الوقت".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر الأسبوع الماضي سحب القوات الأمريكية من سوريا.
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