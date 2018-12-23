آيزنكوت: نبذل جهوداً كبيرة لمنع دخول الأسلحة المتطورة إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، اليوم الأحد: إن تل أبيب تبذل جهوداً كبيرة لمنع دخول الأسلحة المتطورة إلى قطاع غزة.وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: "ضربنا المئات من الأهداف هناك، لذلك تجد حماس نفسها في موقف صعب، يجبرها على التوجه إلى أسلوب مسيرات العودة".وتابع أيزنكوت : "ندرك حقيقة أننا كجيش في الأشهر الأخيرة لم نتمكن من توفير شعور جيد بالأمن لسكان غلاف غزة"، مشيراً إلى أن إسرائيل تضررت من الوسائل البدائية التي استخدمتها الفصائل في قطاع غزة ضدّها.وقال : إن "استخدام القوة المفرطة في قطاع غزة، سوف ينتج عنه مشكلة أكثر تعقيداً وصعوبة بشأن وضع غزة في اليوم التالي، وحول البنية التحتية وقدرة إعادة تأهيل القطاع، ومن الذي سيقوم بإعادة التأهيل، ويجب أن لا تخضع قرارات استخدام القوة للعاطفة".