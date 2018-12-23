دولي

آيزنكوت: نبذل جهوداً كبيرة لمنع دخول الأسلحة المتطورة إلى قطاع غزة

آيزنكوت: نبذل جهوداً كبيرة لمنع دخول الأسلحة المتطورة إلى قطاع غزة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، اليوم الأحد: إن تل أبيب تبذل جهوداً كبيرة لمنع دخول الأسلحة المتطورة إلى قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: "ضربنا المئات من الأهداف هناك، لذلك تجد حماس نفسها في موقف صعب، يجبرها على التوجه إلى أسلوب مسيرات العودة".

وتابع أيزنكوت : "ندرك حقيقة أننا كجيش في الأشهر الأخيرة لم نتمكن من توفير شعور جيد بالأمن لسكان غلاف غزة"، مشيراً إلى أن إسرائيل تضررت من الوسائل البدائية التي استخدمتها الفصائل في قطاع غزة ضدّها.

وقال : إن "استخدام القوة المفرطة في قطاع غزة، سوف ينتج عنه مشكلة أكثر تعقيداً وصعوبة بشأن وضع غزة في اليوم التالي، وحول البنية التحتية وقدرة إعادة تأهيل القطاع، ومن الذي سيقوم بإعادة التأهيل، ويجب أن لا تخضع قرارات استخدام القوة للعاطفة".

أخبار ذات صلة

نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل ضد تغلغل إيران في سوريا

نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل ضد تغلغل إيران في سوريا

مئات القتلى والإصابات في تسونامي جديد بأندونيسيا

مئات القتلى والإصابات في تسونامي جديد بأندونيسيا

ترامب يُفكر بإقالة مسؤول أمريكي كبير

ترامب يُفكر بإقالة مسؤول أمريكي كبير

نائب إسرائيلي: أطالب بإقامة معسكرات لإعادة تثقيف المسلمين

نائب إسرائيلي: أطالب بإقامة معسكرات لإعادة تثقيف المسلمين

مكتب نتنياهو: ندرس طلبًا فلسطينيًا بفتح مفاوضات حول تغييرٍ في اتفاقيات باريس

مكتب نتنياهو: ندرس طلبًا فلسطينيًا بفتح مفاوضات حول تغييرٍ في اتفاقيات باريس

&#34;قوة الصورة الكامنة&#34;.. 20 صورة فوتوغرافية هزت العالم في 2018

"قوة الصورة الكامنة".. 20 صورة فوتوغرافية هزت العالم في 2018

توقعات بإصدار قرارات المستشار القانوني بشأن ملفات نتنياهو خلال أشهر قليلة

توقعات بإصدار قرارات المستشار القانوني بشأن ملفات نتنياهو خلال أشهر قليلة

واشنطن تُعلن مقتل 11 شخصاً من مقاتلي حركة الشباب الصومالية

واشنطن تُعلن مقتل 11 شخصاً من مقاتلي حركة الشباب الصومالية

التعليقات

الدنيا حكايات

تَغَيّرُ مفهوم المواجهة

تَغَيّرُ مفهوم المواجهة

شؤون فلسطينية

النائب الرجوب: حلّ التشريعي هدم لآخر لبِنة في جدار الشرعية

النائب الرجوب: حلّ التشريعي هدم لآخر لبِنة في جدار الشرعية

الاحتلال يُفرج عن رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي بعد احتجازه

الاحتلال يُفرج عن رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي بعد احتجازه

بالصور: الأُطر الطلابية تُغلق فروع القدس المفتوحة بغزة لليوم الثاني

بالصور: الأُطر الطلابية تُغلق فروع القدس المفتوحة بغزة لليوم الثاني

ادعيس يُندد باقتحامات أعضاء (كنيست) للمسجد الأقصى

ادعيس يُندد باقتحامات أعضاء (كنيست) للمسجد الأقصى

18 عاماً في السجن.. هدايا أسير فلسطيني لعائلته تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي والسبب؟

18 عاماً في السجن.. هدايا أسير فلسطيني لعائلته تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي والسبب؟

العبادسة: حلّ التشريعي مرفوض وباطل دستورياً ويُعمق الانقسام

العبادسة: حلّ التشريعي مرفوض وباطل دستورياً ويُعمق الانقسام

الاحتلال الإسرائيلي يُسلّم جثمان الشاب قاسم العباسي اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يُسلّم جثمان الشاب قاسم العباسي اليوم

مطالبات في القدس بالضغط على الاحتلال لوقف ترحيل المواطنين من المدينة

مطالبات في القدس بالضغط على الاحتلال لوقف ترحيل المواطنين من المدينة

منوعات

رانيا يوسف &#34;تتعرى&#34; في مصر وتطلب &#34;الدعاء والمغفرة&#34; في مكة

رانيا يوسف "تتعرى" في مصر وتطلب "الدعاء والمغفرة" في مكة

لجين عمران تتفاجأ بتصرف صادم مع عريس ابنتها

لجين عمران تتفاجأ بتصرف صادم مع عريس ابنتها

واخيراً.. نجمة خليجية تعلن براءة زوجها من هذه التهمة

واخيراً.. نجمة خليجية تعلن براءة زوجها من هذه التهمة

شاهد: بنات &#34;كندة حنا&#34; يثرن ضجة بجمالهن.. شاهدوا ماذا يفعلن معها

شاهد: بنات "كندة حنا" يثرن ضجة بجمالهن.. شاهدوا ماذا يفعلن معها

كايلي جينر تكشف مصادر ثروتها التي تقدر بـ900 مليون دولار.. صادم

كايلي جينر تكشف مصادر ثروتها التي تقدر بـ900 مليون دولار.. صادم

شاهد: صابرين تدعو فى الحرم النبوى

شاهد: صابرين تدعو فى الحرم النبوى

بعد مرور 10 سنوات.. كاظم الساهر مُتّهم بالسرقة

بعد مرور 10 سنوات.. كاظم الساهر مُتّهم بالسرقة

شاهد: رانيا يوسف وداليا البحيري بنفس الفستان

شاهد: رانيا يوسف وداليا البحيري بنفس الفستان

فيديو: هيفاء وهبي تتعرض للانتقادات بسبب حجم مؤخرتها

فيديو: هيفاء وهبي تتعرض للانتقادات بسبب حجم مؤخرتها

تسريب تفاصيل تصرف وفاء الكيلاني الذي تسبب بإلغاء حلقة فيفي عبده

تسريب تفاصيل تصرف وفاء الكيلاني الذي تسبب بإلغاء حلقة فيفي عبده

عربي

الرئيس المصري يُعيّن رئيسًا جديدًا لجهاز المخابرات الحربية

الرئيس المصري يُعيّن رئيسًا جديدًا لجهاز المخابرات الحربية

الرئيس السيسي يَعد المصريين بطعام صحي

الرئيس السيسي يَعد المصريين بطعام صحي

قرار جمهوري من عمر البشير

قرار جمهوري من عمر البشير

وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز