مئات القتلى والإصابات في تسونامي جديد بأندونيسيا

رام الله - دنيا الوطنضربت موجات مدّ عاتية، ناجمة عن ثوران بركان، شواطئ إندونيسيا ليل السبت، مما تسبب بمقتل العشرات، وإصابة المئات.وضربت الموجات مضيق "سوندا" الواقع بين جزر جاوا وسومطرة في الأرخبيل الإندونيسي.ووفقاً لأحدث حصيلة، فقد ارتفعت أعداد القتلى إلى 168 شخصاً فضلاً عن أكثر من 600 جريح.وبحسب السلطات، فإنّ التسونامي الجديد، نجم عن ارتفاع المد البحري أكثر من العادة بسبب المحاق (وجود القمر بين الأرض والشمس مما يزيد ارتفاع المدّ)، وتزامن ذلك مع انهيار أرضي حصل تحت سطح البحر، وتسبّب به ثوران بركان "آناك كراكاتوا".وأوضح المتحدّث، أنّ عشرات المساكن دمّرت، بسبب المدّ البحري الذي ضرب ليل السبت قرابة الساعة 21,30 بالتوقيت المحلي سواحل جنوب سومطرة، والطرف الغربي من جزيرة جاوا.