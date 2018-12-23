ترامب يُفكر بإقالة مسؤول أمريكي كبير

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر أمريكية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يفكر في إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بسبب عدم رضاه عن رفع سعر الفائدة المصرفية الأسبوع الماضي.وحذر بعض المقربين من ترامب من أن عزل باول ستكون خطوة كارثية، أو أي محاولة لإرغام جيروم باول على التنحي عن منصبه في بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيكون له تأثير مدمر على أسواق رأس المال، وسيقوض ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على إدارة الاقتصاد، دون تدخل سياسي.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المالية تراجعًا حادًا، بينما تنخفض معظم المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ منذ بداية العام.يشار إلى أنه لا يحق للرئيس الأميركي إقالة محافظ البنك المركزي دون إبداء أسباب موجبة، وفقاً لقانون الاحتياطي الفيدرالي.