نائب إسرائيلي: أطالب بإقامة معسكرات لإعادة تثقيف المسلمين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي، أورن حزان من حزب (الليكود)، عن دعمه للصين في مسألة إرسال مواطنين مسلمين إلى معسكرات إعادة التثقيف القسري، قائلاً: إنه ينبغي القيام بذلك في إسرائيل.
وقال حزان، في منشور له على موقع (تويتر)، إن "المحكمة العليا تمنع هدم منازل الفلسطينيين، وأصيبت بالجنون في مسألة طرد عائلات منفذي العمليات".
وأضاف: "عندها جاء الصينيون، ووجدوا على ما يبدو الطريق القانوني الصحيح لمحاربة الإرهاب - لأنني متأكد من عدم وجود أي معاهدة، ولا حتى في جنيف، تعارض، نحن الآن في عام 2018، يجب إعادة التثقيف المناسب.. فأنا أؤيد ذلك".
أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي، أورن حزان من حزب (الليكود)، عن دعمه للصين في مسألة إرسال مواطنين مسلمين إلى معسكرات إعادة التثقيف القسري، قائلاً: إنه ينبغي القيام بذلك في إسرائيل.
وقال حزان، في منشور له على موقع (تويتر)، إن "المحكمة العليا تمنع هدم منازل الفلسطينيين، وأصيبت بالجنون في مسألة طرد عائلات منفذي العمليات".
وأضاف: "عندها جاء الصينيون، ووجدوا على ما يبدو الطريق القانوني الصحيح لمحاربة الإرهاب - لأنني متأكد من عدم وجود أي معاهدة، ولا حتى في جنيف، تعارض، نحن الآن في عام 2018، يجب إعادة التثقيف المناسب.. فأنا أؤيد ذلك".
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