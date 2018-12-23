نائب إسرائيلي: أطالب بإقامة معسكرات لإعادة تثقيف المسلمين

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو الكنيست الإسرائيلي، أورن حزان من حزب (الليكود)، عن دعمه للصين في مسألة إرسال مواطنين مسلمين إلى معسكرات إعادة التثقيف القسري، قائلاً: إنه ينبغي القيام بذلك في إسرائيل.وقال حزان، في منشور له على موقع (تويتر)، إن "المحكمة العليا تمنع هدم منازل الفلسطينيين، وأصيبت بالجنون في مسألة طرد عائلات منفذي العمليات".وأضاف: "عندها جاء الصينيون، ووجدوا على ما يبدو الطريق القانوني الصحيح لمحاربة الإرهاب - لأنني متأكد من عدم وجود أي معاهدة، ولا حتى في جنيف، تعارض، نحن الآن في عام 2018، يجب إعادة التثقيف المناسب.. فأنا أؤيد ذلك".