مكتب نتنياهو: ندرس طلبًا فلسطينيًا بفتح مفاوضات حول تغييرٍ في اتفاقيات باريس

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 14) الإسرائيلية، مساء اليوم السبت: إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس في الآونة الأخيرة طلبًا فلسطينيًا بفتح مفاوضات حول تغيير في اتفاقيات باريس التي نظمت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين على مدار خمسة وعشرين عامًا.وأضافت: أن الطلب قُدّم خلال اجتماع بين مسؤولين فلسطينيين كبار، وما يسمى منسق الأنشطة في المناطق كميل أبو ركن.ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية وصفتها بأنها رفعية قولها: إن هناك فحصاً للآثار المترتبة على ذلك من جانب تل أبيب، والتفاهم بأن الإضرار باتفاقيات باريس، سيؤدي إلى عدم استقرار كبير جدًا على الأرض".ووفق القناة، فإن مكتب نتنياهو رفض التعليق على التفاصيل.