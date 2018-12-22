دولي

"قوة الصورة الكامنة".. 20 صورة فوتوغرافية هزت العالم في 2018

"قوة الصورة الكامنة".. 20 صورة فوتوغرافية هزت العالم في 2018
ميركل وترامب
رام الله - دنيا الوطن
قوة الصور الفوتوغرافية لا تقدر بثمن، فالصور تستطيع تخليد الأحداث تاريخية إلى الأبد، لتصبح لاحقا مرجعا حقيقيا لحدث معين، أو مشاعر معينة، تثيرها كلما عرضت الصورة.

هنا أكثر 20 صورة فوتوغرافية "قوة وتأثيرا" من العام 2018، نشرتها وكالة "سكاي نيوز" وفقا لقوة الحدث أو قوة اللقطة، أو كلاهما.

فبراير 17 – ما خلفه الاصطدام


منظر من السماء يظهر ما خلفه ارتطام "قاتل" لمروحية عسكرية أميركية في منطقة سانتياغو خاميلتيبيك بالمكسيك. المروحية كانت تفحص منطقة خلفها زلزال، قبل أن تتحطم فوق سيارتين، وتسفر عن مقتل 13 شخصا.

15 مارس – تعب النزوح



طفلة سورية نائمة داخل حقيبة في قرية بيت سوا السورية.

19 مارس – نهاية سودان


آخر لحظات "سودان" قبل الموت في كينيا، آخر وحيد قرن أبيض من نوعه في العالم.

3 أبريل – هدف الموسم


البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل هدفا "مذهلا" في مرمى يوفنتوس بربع نهائي دوري الأبطال، ليقف له جماهير الفريق المنافس للتحية، في واقعة "غريبة". رونالدو انتقل ليوفنتوس بعد الهدف ببضعة شهور.

10 أبريل – زوكيربيرغ تحت الأضواء



الرئيسي التنفيذي لموقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، جالسا أمام عدسات المصورين، قبل جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، بعد "فضيحة بيانات فيسبوك".

21 أبريل – عودة النازية



متظاهرون من الحركة الوطنية اليمينية المتطرفة، يؤدون التحية النازية بولاية جورجيا الأميركية.

27 أبريل – كتابة تاريخ جديد



لحظة تاريخية بين الرئيسين الكوريين، الجنوبي مون جاي إن والشمالي كيم جونغ أون، اللذان يتبادلان التحية على الحدود الكورية، في سابقة سلمية بين البلدين.

30 أبريل – انفجار ثان



بعدما هرع الصحفيون لتغطية انفجار أولي في العاصمة الأفغانية كابول، وقع انفجار ثان في نفس الموقع وثقته هذه الصورة. "اليوم الدموي" في كابول راح ضحيته 31 شخصا.

19 مايو – سيول النار



 منظر من السماء للحمم البركانية وهي تلتهم منطقة باهوا بجزيرة هاواي الأميركية.

19 مايو – الزفاف الكبير



ميغان ماركل تمشي في ممر الكنيسة بويندزور في بريطانيا، خلال مراسم الزواج بالأمير هاري.

25 مايو – القبض على المتحرش


عملاق الإنتاج في السينما الأميركية، هارفي واينستين، يسلم نفسه للسلطات، بعد شكاوى عديدة ضده بالتحرش والإغتصاب من قبل ممثلات وعاملات في مجال السينما.

9 يونيو – المواجهة



المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مواجهة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال قمة "جي 7" بمقاطعة كيبيك الكندية.

12 يونيو – اللقاء المرتقب



لحظة تاريخية جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على طاولة واحدة، أثناء توقيع معاهدة سلمية في سنغافورة.


15 يوليو – النجمة الثانية للديوك


لقطة تعبر عن فرحة النصر تحت الأمطار في موسكو، للنجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب المنتخب الفرنسي، الذي حقق بطولة كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في روسيا.

15 أغسطس – مأساة الجسر



الجسر الإيطالي "غير مكتمل"، لقطة تجسد مأساة سقوط جسر موراندي بمدينة جنوى الإيطالية، مما أدى لوقوع 24 قتلى.

8 سبتمبر – صرخة المظلوم



البطلة التاريخية للتنس سيرينا ويليامز تهاجم الحكم الإسباني راموس، بعد قرارات اعتبرتها "ظالمة"، أدت لهزيمتها في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الغراند سلام الأربع.

12 أكتوبر – اللوحة التالفة



بعد بيعها بقيمة 1.4 مليون دولار، لوحة بانكسي الشهيرة تقوم بتمزيق نصفها السفلي بشكل ذاتي، أمام دهشة كل الحضور في مزاد سوذبيز الشهير بنيويورك.


29 أكتوبر – بقايا مأساة


محفظة أحد ضحايا تحطم طائرة ليون أير، طائفة على سطح بحر جاوة قرب إندونيسيا، لتمثل آخر ما تبقى من ضحايا المأساة الـ181.

7 نوفمبر – "أخرج من هنا"



الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوبخ مراسل شبكة "سي أن أن" جيم أكوستا خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قبل أن يعلن البيت الأبيض عن إبطال التصريح الصحفي للمراسل.

1 ديسمبر – السترات الصفراء



غاز ودموع وعنف في الساحات الرئيسية بباريس، والسبب مظاهرات لأشخاص ارتدوا السترات الصفراء وطالبوا بتخفيض الضرائب.

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