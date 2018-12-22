توقعات بإصدار قرارات المستشار القانوني بشأن ملفات نتنياهو خلال أشهر قليلة





وجاء في هذه الرسالة، أنه "لم يلبث الحبر أن يجف على الورقة، حتى شهدنا موجة أخرى من التسريبات الجديدة لخلق ما يوصف بلعبة معروفة نتائجها مسبقاً ضد رئيس الوزراء".

رام الله - دنيا الوطنذكرت (القناة 11) الإسرائيلية، أن ما يعرف بـ (ملف 2000) الذي يشتبه فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتلقي الرشوة من ناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت) أرنون موزيس، يستند إلى قاعدة أدلة متينة.ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بـ مطلعة في أجهزة تطبيق القانون، إن هذه الأدلة أقوى من تلك في ملف (4000- بيزك- والا).ووفقاً لـ (القناة 11) فإنه بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، ستجرى مداولات ماراثونية في مكتب ما يسمى المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، بشان ملفات التحقيقات مع نتنياهو.وسيخصص مندلبليت ثلاثة أيام أسبوعياً على مدى ثلاثة أسابيع للبت في مسألة عقد جلسة استماع لرئيس حكومة الاحتلال قبل تقديم لائحة ضده، فيما توقعت المصادر، أن ينتهي المستشار القانوني من العمل بملفات نتنياهو، ويُصدر قراراته بشأنها في غضون أربعة أشهر، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.وتعقيباً على هذا التطور، نقلت الإذاعة عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن موكليه بعثوا أمس برسالة إلى ما يسمى المستشار القانوني للحكومة، اشتكوا فيها من كثرة التسريبات المرفوضة، معتبرين أن هدفها ممارسة الضغوط عليه ليس إلا.