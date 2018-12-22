واشنطن تُعلن مقتل 11 شخصاً من مقاتلي حركة الشباب الصومالية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل 11 شخصاً من مقاتلي حركة الشباب الصومالية المتشددة، في قصفٍ نفذته يوم الأربعاء الماضي.



وقالت وكالة (اسوشيتدبرس) نقلاً عن بيان للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا: إن غارة جوية نفذتها واشنطن على مقاتلين من حركة الشباب بالقرب من منطقة بلد الأمين في محافظة شبيلى السفلى.



وجاء في البيان الصادر من القيادة العسكرية، بأن هذه الغارة أسفرت عن وفاة 11 مقاتلاً من حركة الشباب، دون حدوث خسائر في صفوف المدنيين.



يذكر، أن القوات الأمريكية، نفذت خلال هذا العام أكثر من 40 غارة على مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الدولي.

رام الله - دنيا الوطن