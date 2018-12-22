إيران تُطلق صواريخ بالقرب من حاملة طائرات أمريكية بالخليج

بدوها؛ لم تعلق إيران حتى صباح السبت على خبر الوكالة الأمريكية، بينما اكتفت وكالة (فارس) المقربة من الحرس الثوري بنقل نص الخبر الذي أوردته (أسوشيتد برس) وغيرت فيه بالقول "ادعت" و"زعمت".







ثم ختمت بالقول: "ويأتي ذلك على خلفية إعلان القوات البرية للحرس الثوري، اليوم الجمعة، أنها تجري منذ أسبوع مناورات عسكرية جنوبي إيران بمحاذاة مياه الخليج "الفارسي" تنتهي يوم السبت، اختبرت خلالها صواريخ متوسطة المدى عالية الدقة".

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (أسوشيتد برس): إن الحرس الثوري الإيراني، وعبر سفن حربية تابعة له، أطلق صواريخ بالقرب من حاملة طائرات أمريكية في مياه الخليج.وأوضحت الوكالة، أن حاملة الطائرات (جون ستينيس)، دخلت مياه الخليج لأول مرة منذ العام 2001، فيما لم تؤكد الوكالة ما إن كانت حاملة الطائرات، أصيبت بصواريخ الحرس الثوري أم لا.وأوضحت، أن السفن الإيرانية، كانت تتابع حاملة الطائرات ومجموعة السفن المرافقة لها عن كثب، وأطلقت صواريخ باتجاهها بالإضافة إلى تحليق طائرة دون طيار بالقرب منها.وكان الأسطول الخامس الأمريكي الذي يرابط في البحرين، قال في بيان، إنه يسعى إلى جعل عملياته غير قابلة للتنبؤ إلى حد أكبر بالنسبة للخصوم.وتضم مجموعة السفن التي ترافق (جون ستينيس) الطراد الصاروخي (موبايل باي) والمدمرتان (ديكاتور) و(ميتشر) بالإضافة إلى غواصة ذرية.