هيلاري كلينتون تهاجم ترامب وتصفه بالأحمق والضعيف والأخير يرد

عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عن انتقادها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا، مهاجمةً إياها بالحماقة والضعف.





وقال كلينوت، في تغريدة عبرحسابها الشخصي على موقع "تويتر"، الجمعة: "الإجراءات لها عواقب، وسواء كنا في سوريا أم لا، فالأشخاص الذين يريدون إلحاق الضرر بنا هم في حالة حرب".



رام الله - دنيا الوطنوتابعت كلينتون: "العزلة تعني الضعف، وتمكين تنظيم الدولة أمر خطير، واللعب الآن في يد روسيا وإيران وهذا أمر أحمق. هذا الرئيس يضع أمننا الوطني في خطر شديد".وفي نفس الصدد رد الرئيس الأمريكي عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "لقد ألحقت أضرارا كبيرة بتنظيم الدولة أكثر من أي رئيس أمريكي سابق".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن بلاده هزمت تنظيم الدولة في سوريا، وأن ذلك كان سبب وجود قواته هناك.وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن واشنطن بدأت عملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم الدولة.وقالت ساندرز في بيان أمس الأول، الأربعاء، "بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".