دولي

روسيا: مبادرة بوتين لتنظيم لقاء فلسطيني- إسرائيلي لا تزال مطروحة

روسيا: مبادرة بوتين لتنظيم لقاء فلسطيني- إسرائيلي لا تزال مطروحة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مبادرة موسكو لتنظيم لقاء فلسطيني إسرائيلي، لا تزال مطروحة إلا أن ما يعرقل هذا اللقاء هو غياب الوحدة الفلسطينية.

وقال لافرورف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اليوم الجمعة في موسكو: "مبادرتنا لعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لا تزال على الطاولة وهناك أمور كثيرة يمكن أن تبحث... ما يعرقل إجراء هذا اللقاء هو غياب الوحدة الفلسطينية، ما يحتم توحيد صف الشعب الفلسطيني تحت مظلة الشرعية في رام الله".

وأشار لافروف إلى أن واشنطن تحاول احتكار عملية السلام، لافتا إلى أن أي وساطة يجب أن تكون دولية وأفضل منصة لها، هي الرباعية الدولية.

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