دولي

الكشف عن سر بوش الأب بعد وفاته

الكشف عن سر بوش الأب بعد وفاته
جورج بوش الأب
رام الله - دنيا الوطن
كشفت منظمة خيرية عن خطابات سرية متبادلة، بين الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الأب، وطفل فلبيني كفله بوش طيلة عشر سنوات.

وتوفي بوش، الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن عمر ناهز 94 عاما.

واستخدم بوش اسما مستعارا ولم يعلم الصبي، الذي كان يبلغ من العمر 7 سنوات حين بدأ بوش برعايته، حقيقة هوية الرجل.

وساعد بوش، تحت اسم جورج وولكر، في تمويل تعليم وغذاء الصبي.

وعلم الصبي، الذي يدعى تيموثي، هوية الرجل الذي يرعاه حينما غادر برنامج الرعاية، عند عمر (17 عاما)، وشعر حينها بالدهشة، وذلك حسبما قالت منظمة "كومباشان إنترناشونال" الخيرية.

وكشفت المنظمة الخيرية، عن بعض تلك الخطابات لوسائل الإعلام، ومن بينها شبكة "سي إن إن" الإخبارية في الآونة الأخيرة.

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