دولي

ماكرون لمليون فرنسي: أنتم على حق

ماكرون لمليون فرنسي: أنتم على حق
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على معارضي زيادة الضريبة على الوقود بالقول "أنتم على حق"، وذلك بعد أن جمع التماس ضد الضريبة توقيع 1.15 مليون شخص عبر الإنترنت، عقب الاحتجاجات العنيفة لحركة "السترات الصفراء".

ووصف ماكرون الالتماس الذي يورد عدة طرق لمحاربة التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري من دون الحاجة إلى زيادة الضرائب بأنه "تشريع المواطنين".

وكتب ماكرون متوجها إلى المليون شخص وأكثر الذين وقعوا الالتماس على "تشاينج دوت أورغ" بالقول "سمعت رسالتكم، وأنا أجيب عليها بشكل مباشر.. أنتم على حق".

وذكّر ماكرون الموقعين بأن حكومته ألغت الضريبة، وأن لا زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء خلال فصل الشتاء.

وفيما أكد ماكرون أن خفض استهلاك الوقود الأحفوري، الذي يساهم بالتغير المناخي هو ضرورة، أضاف أنه "لا يجب أن لا نضع مشكلات نهاية العالم بشكل متعارض مع مشكلات نهاية الشهر"، في إشارة إلى غضب حركة "السترات الصفراء" بشأن كلفة المعيشة في فرنسا وصعوبة تأمين الاحتياجات كل شهر.

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