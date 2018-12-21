80 جنديًا إسرائيليًا يُديرون شبكة تجارة مخدرات في غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف مؤخراً، شبكة تجارة وتعاطي مخدرات، في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي، في منطقة غلاف قطاع غزة.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الشبكة اكتشفت بعد اعتقال جندي، والعثور بحوزته على كميات مخدرات كبيرة، إذ اعترف بتوزيعها على قواعد بالجيش في غلاف غزة.وأشارت إلى "تورط أكثر من 80 جندياً في الجنوب بالقضية، وأنه التحقيقات متواصلة في تشعبات القضية، إذ تبين توصيل المتورطين المخدرات إلى داخل بعض القواعد العسكرية في غلاف غزة".