دولي

الاتحاد الأوروبي يقرر حظر البلاستيك

الاتحاد الأوروبي يقرر حظر البلاستيك
رام الله - دنيا الوطن
اتفق مسؤولون بالاتحاد الأوروبي على حظر المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة مثل الشفاطات وأكواب البوليستيرين في دول الاتحاد، بحلول عام 2021.

جاء ذلك مع مصادقة المسؤولين، على إجراءات لخفض استخدام البلاستيك في محاولة للحد من القمامة التي تصل إلى البحار.

واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي وممثلون عن الدول الأعضاء وعددها 28 دولة على قائمة تضم عشر منتجات بلاستيكية تستخدم مرة واحدة ولها بدائل متاحة ليتم حظرها.

ووفق وكالة (رويترز)، فتشمل هذه القائمة أعواد التنظيف القطنية وأدوات المائدة والأطباق البلاستيكية وملاعق تقليب المشروبات وعصي البالونات وأوعية الطعام المصنوعة من البوليستيرين الممدد.

أما بالنسبة للمواد البلاستيكية الأخرى مثل أوعية الطعام والأكواب والأغطية، سينصب التركيز على الحد من استخدامها وتحديد التزامات تتعلق بالتخلص منها للمصنعين في بعض الحالات.

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