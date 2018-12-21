دولي

روسيا: مستعدون لعقد لقاء بين فتح وحماس وانهاء الانقسام الفلسطيني

روسيا: مستعدون لعقد لقاء بين فتح وحماس وانهاء الانقسام الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده مستعدة، لعقد لقاء بين ممثلي من حركتي فتح وحماس في ​موسكو.

وقال بوغدانوف: إن الهدف من هذا اللقاء، هو إنجاح المصالحة الفلسطينية، بين الطرفين، بعد 12 عامًا من الانقسام.

يذكر أن وفدًا من قيادة حركة حماس، يزور موسكو، بعد دعوة وجهتها القيادة الروسية للحركة، لزيارتها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، ​رياض المالكي​، أن زيارته المرتقبة إلى ​موسكو​، ستكون زيارة سريعة، يلتقي خلالها بنظيره الروسي ​سيرغي لافروف​ فقط في مقر الخارجية وبحضور طاقم ​الخارجية الروسية​، حضوري لموسكو هو بناء على دعوة وجهها لافروف لي، واتفقنا عبر مكاتبنا على هذا الموعد بهذا التوقيت بالذات".

ونفى "إمكانية عقد أي اجتماعات مشتركة مع وفد من حركة حماس، والذي يزور موسكو في نفس الفترة".

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