بلغت قوته 7.5 بمقياس (ريختر).. زلزال يضرب روسيا وتحذيرات من تسونامي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، عن وقوع هزة أرضية بقوة 7.5 على مقياس (ريختر)، بالقرب من شواطئ كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا​​​.وتشير المعطيات الى أن الهزة سجلت 7.5 درجة على مقياس (ريختر)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).من جانبه، أبلغ مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي، بعد الزلزال قبالة سواحل كامتشاتكا.