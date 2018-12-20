ارتفاع عدد قتلى (السترات الصفراء) في فرنسا إلى تسعة أشخاص

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الفرنسية، أن شخصاً تاسعاً قُتل في احتجاجات (السترات الصفراء)، حيث لا يزال عدد غير محدد بالضبط من المتظاهرين، يقطعون طرقاً في جميع أنحاء البلاد.وذكر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي اليوم، أن الضحية كان متظاهراً قُتل في مدينة أجان جنوب غرب البلاد، وكان بين عدة آلاف، لا زالوا يقومون بأعمال شغب، رغم جهود الشرطة لتفريقهم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).