اتهام 700 قسيس أمريكي بالاعتداء الجنسي على أطفال

رام الله - دنيا الوطنأكدت السلطات القضائية في الولايات المتحدة، عن حالات اعتداء جنسي بحق أطفال، اتهم بارتكابها ما يقرب من 700 قسيس بحسب تقرير صدر عن مدعي عام الولاية، الذي اتهم الكنيسة الكاثوليكية بالتغاضي عما تعرض له الضحايا، وإغفالها التحقيق في الاتهامات.وخلص التقرير، إلى أن السلطات الكنسية "غير قادرة على التحري في هذه المزاعم، ولن تستطيع حل معضلة الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها رجال الدين"، على حد وصف التقرير.