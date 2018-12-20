إطلاق اسم ترامب على دودة مُكتشفة حديثًا

رام الله - دنيا الوطنأطلقت تسمية دونالد ترامب، على دودة جديدة اكتشفت مؤخراً، تتميز بخاصية طمرها لرأسها في التراب.واكتشفت الدودة البرمائية في بنما، في حين دفعت شركة "EnviroBuild" أكثر من 25 ألف دولار خلال مزاد علني، مقابل الحصول على امتياز تسميتها.وأكدت الشركة أن تسمية الدودة بـ "Dermophis Donaldtrumpi"، جاءت بهدف تنبيه الناس إلى مخاطر الاحتباس الحراري والتغير المناخي للأرض.وأشارت الشركة إلى أن سلوك الدودة في طمر رأسها داخل التراب، يشبه سلوك الرئيس الأمريكي في التقليل من خطورة العواقب الكارثية للتغير المناخي، الذي أكد علماء العالم بالإجماع حدوثه الفعلي وتطوره السريع.