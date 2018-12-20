استعدادات الجيش الإسرائيلي للحروب أمام الكنيست

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس): إن اللجنة الفرعية للكنيست المعنية بالجاهزية العسكرية والأمن الجاري، رفضت ادعاء ضابط شكاوى الجنود، الجنرال (احتياط) يتسحاق بريك، بأن الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب المقبلة.ونشر أعضاء اللجنة، وهي لجنة متفرعة عن لجنة الخارجية والأمن، القسم العلني من التقرير، الذي أعدوه في أعقاب نشر تقرير بريك في حزيران/ يونيو الماضي.ولم تعترض اللجنة على صحة الوقائع التي قدمها بريك، لكنها قالت: إن رئيس الأركان يتعامل مع هذه المشاكل، وتم التعامل معها بشكل صحيح، وفقاً لنظام أولويات محدد جيداً.وبشأن ادعاء بريك بأن هناك نقصاً كبيراً في قطع الغيار في مستودعات الطوارئ، ومخزون الجيش الإسرائيلي، يقول أعضاء اللجنة في التقرير: "بعد أربع سنوات من الجرف الصامد، فإن وضع ترسانة الجيش الإسرائيلي أفضل بكثير، مما كان عليه من قبل".ورداً على انتقاد بريك لأوضاع الجنود في الجيش الإسرائيلي، أوصى أعضاء اللجنة، بزيادة رواتب الجنود، وتحسين شروط عملهم.كما ذكر التقرير، أنه ينبغي النظر في تنظيم أيام تدريب إضافية للكتائب الاحتياطية، وبناء مواقع تدريب مماثلة لتلك الموجودة في شمال إسرائيل، كما أشار تقرير اللجنة إلى تقرير مراقب الجهاز الأمني، بشأن عدم جاهزية سلاح المدرعات، وكتب أن الجيش لم يعقد بعد نشر التقرير أي نقاش في الموضوع، رغم مطالبته بذلك.