دولي

بعد قرار ترامب سحب قواته من سوريا.. نتنياهو: سندافع عن أنفسنا

بعد قرار ترامب سحب قواته من سوريا.. نتنياهو: سندافع عن أنفسنا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إعلان البيت الأبيض الانسحاب من سوريا، مؤكدًا أن بلاده، ستواصل الدفاع عن نفسها.

 وقال: تحدثت أول أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تحدثت أمس، مع وزير الخارجية بومبيو، لمعرفة أسباب هذا الانسحاب.

وأضاف نتنياهو: ترامب قال لي: إنه يعتزم إخراج القوات الأمريكية من سوريا، وأوضح لي أنه توجد سبل أخرى للتعبير ميدانياً عن تأثيرهم.

وتابع: هذا هو بطبيعة الحال قرار أمريكي، ونحن سندرس الجدول الزمني لهذا القرار، وأسلوب تطبيقه، وبطبيعة الحال، سندرس أيضاً التداعيات بالنسبة لنا، وفي أي حال من الأحوال، سنعمل على صون أمن إسرائيل، وسندافع عن أنفسنا في هذه الساحة".

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