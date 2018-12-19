دولي

الجيش الأمريكي يبدأ استعداداته للانسحاب من شمال شرق سوريا

الجيش الأمريكي يبدأ استعداداته للانسحاب من شمال شرق سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال​)، بأن ​الجيش الأميركي​ بدأ استعداداته للانسحاب من شمال شرق ​سوريا​.

وقالت الصحيفة: إن واشنطن​ بدأت إبلاغ شركائها أنها ستنسحب فورا من المنطقة"، مشيرة إلى أن قرار الانسحاب جاء بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ الذي هدد بشن هجوم على حلفاء واشنطن الأكراد.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي، قد كشف عن موعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، بعد حالة الجدل التي أحدثتها التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبته في انسحاب سريع للجيش الأمريكي من سوريا.

وأعلن البيت الأبيض، آنذاك، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا رهن بالقضاء نهائيًا على تنظيم الدولة، في سوريا، وكذلك أيضا بـ"نقل" المسؤوليات التي تتولاها القوات الأمريكية حاليا إلى "القوات المحلية"، التي ستواصل الولايات المتحدة تدريبها، لضمان أن التنظيم "لن يعود للظهور مجددا".

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