دولي

الجيش الإسرائيلي يدّعي اكتشاف نفق خامس على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يدّعي اكتشاف نفق خامس على الحدود مع لبنان
النفق الخامس الذي تم اكتشافه على الحدود مع لبنان
رام الله - دنيا الوطن
ادعى الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، اكتشاف نفق خامس على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال الجيش وفق ما ذكر المتحدث باسمه: إن النفق تم اكتشافه بالقرب من مستوطنة (زرعيت) قرب قرية رامية.

وكان الجيش الإسرائيلي، زعم أنه اكتشف أربعة أنفاق، ويقول إن (حزب الله) قام بحفرها من أجل مهاجمة إسرائيل في أي مواجهة عسكرية مقبلة بين الجانبين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق: إن العملية التي بدأها الجيش، وأطلق عليها (الدرع الشمالي) لاكتشاف أنفاق (حزب الله) أدت إلى نتائج رائعة، وفق تعبيره.

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