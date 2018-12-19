الجيش الإسرائيلي يدّعي اكتشاف نفق خامس على الحدود مع لبنان





وقال الجيش وفق ما ذكر المتحدث باسمه: إن النفق تم اكتشافه بالقرب من مستوطنة (زرعيت) قرب قرية رامية.





وكان الجيش الإسرائيلي، زعم أنه اكتشف أربعة أنفاق، ويقول إن (حزب الله) قام بحفرها من أجل مهاجمة إسرائيل في أي مواجهة عسكرية مقبلة بين الجانبين.





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق: إن العملية التي بدأها الجيش، وأطلق عليها (الدرع الشمالي) لاكتشاف أنفاق (حزب الله) أدت إلى نتائج رائعة، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنادعى الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، اكتشاف نفق خامس على الحدود الشمالية مع لبنان.