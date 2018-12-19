نتنياهو: أغلقنا المواقع القريبة من بيروت لإنتاج الصواريخ الدقيقة

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أن الجيش الإسرائيلي، هو الجيش الوحيد في العالم الذي يُحارب الإيرانيين.





وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء: "نحن نهاجمهم في سوريا، والولايات المتحدة، تضرب إيران اقتصاديًا من خلال العقوبات".





وتابع نتنياهو في التصريحات التي نقلتها صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: أنه تم إغلاق المواقع القريبة من بيروت لإنتاج الصواريخ الدقيقة، والتي كشفت عنها في خطابي في الأمم المتحدة، ويبحث (حزب الله) اللبناني حاليًا عن مواقع أخرى، وفق زعمه.

رام الله - دنيا الوطن