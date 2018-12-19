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دولي

بالأغلبية: (كنيست) تُصادق بالقراءة الأولى على قانون إبعاد أهالي منفذي العمليات

بالأغلبية: (كنيست) تُصادق بالقراءة الأولى على قانون إبعاد أهالي منفذي العمليات
الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
صادقت (كنيست) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع قانون ينص على إبعاد عائلات منفذي العمليات عن أماكن سكناها من الضفة الغربية.

ووافق أعضاء (كنيست) على القانون بأغلبية 69 مؤيدا و 38 معارضا، وفق ما ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن القانون يعارضه ما يسمى المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، فيما أكدت كتلة (هناك مستقبل) أنها ستصوت لصالح مشروع هذا القانون.

ويشار إلى أن النائب موطي يوغيف من حزب (البيت اليهودي) هو الذي بادر إلى طرح مشروع القانون، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وقال المستشار القانوني للحكومة خلال جلسة اللجنة: إنه يتوقع ألا تقبل المحكمة العليا بشرعية هذا القانون، كما أنه قد يشكل سبباً لتحرٍ من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

كما ويرجح أن يقر (كنيست) اليوم بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون ينص بـ "تسوية الأوضاع القانونية" لوحدات استيطانية حديثة البناء في الضفة الغربية، فيما ستدعم كتلة (إسرائيل بيتنا) مشروع القانون المذكور.

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