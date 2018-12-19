استقالة رئيس الحكومة البلجيكي

رام الله - دنيا الوطناستقال رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، وسط ضغوط على حكومته، بعد استقالة أكبر حزب في ائتلافه، بسبب دعمه للاتفاق العالمي حول الهجرة.وقال ميشيل للمشرعين البلجيكيين، أمس الثلاثاء، "إنني أتخذ القرار بتقديم استقالتي.. سأرى الآن الملك" لإبلاغه.وتحولت حكومة ميشيل، في الأسبوع الماضي إلى حكومة أقلية، بعد انسحاب أكبر حزب في ائتلافه، بسبب خلاف على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة.وتقدم أمس الثلاثاء، الاشتراكيون والخضر، باقتراح التصويت على الثقة، وخسرته الحكومة.