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دولي

الولايات المتحدة تُقر صفقة صواريخ "باتريوت" لتركيا

الولايات المتحدة تُقر صفقة صواريخ "باتريوت" لتركيا
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول أميركي: إن وزارة الخارجية، أخطرت الكونغرس بصفقة محتملة لبيع أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي والصاروخي لتركيا، مضيفاً أن قيمة الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار.

وكانت الخارجية الأميركية، قد أعلنت قبل أشهر، أنها تجري مفاوضات بشأن صفقة محتملة لبيع تركيا نظام دفاع صاروخي من طراز "باتريوت" الذي تصنعه شركة (ريثيون) كبديل لنظام إس- 400 الروسي الصنع، الذي اتفقت تركيا على شرائه.

وتجاهلت تركيا مرتين نظام "باتريوت" خلال عملية اختيار النظام الدفاعي، إذ اختارت في البداية نظاماً صينياً ثم تحولت بعد ذلك إلى النظام الروسي في 2017.

وقال مسؤولون تنفيذيون في القطاع: إن تركيا سعت لنقل قدر من التكنولوجيا، أكبر مما كانت ترغب واشنطن فيه سابقاً.

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