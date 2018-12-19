نيكي هايلي: خطة السلام الأمريكية ستعترف بمستوطنات الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إنه تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول خطة السلام التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفقاً لها، فإن فريق السلام التابع للبيت الأبيض، الذي يرأسه المستشار الخاص جارد كوشنر، والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات، أكمل كتابة الفصل السياسي للخطة، ويقوم حالياً بإكمال كتابة الفصل الاقتصادي.وألمحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمس، إلى أن خطة السلام، ستنتهي مع وجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفي كلمة ألقتها في الأمم المتحدة، قالت هايلي إن "الخطة تعترف بأن الواقع على الأرض في الشرق الأوسط قد تغير"، وهو المصطلح، الذي أشار في السابق إلى القبول الأمريكي لوجود المستوطنات الإسرائيلية.ومن المتوقع، أن يتم تفصيل خطة إدارة ترامب، وترك بعض القضايا للمفاوضات، حيث من المتوقع، أن تتخذ الإدارة موقفاً واضحاً من جميع القضايا تقريباً.وفي القسم السياسي، قبلت إدارة ترامب موقف الفلسطينيين بتسليم أجزاء من القدس لهم، لكنه ليس من الواضح ما هي الأحياء التي يجري الحديث عنها، وفي الفصل الأمني، تبنت الإدارة الموقف الذي يقول إن الاحتياجات الأمنية، تتطلب وجوداً غير محدود لإسرائيل في غور الأردن.