الاتحاد الأوروبي: أي خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل

رام الله - دنيا الوطن

قال الاتحاد الأوروبي، إنه متلزم بالمعايير المتفق عليها دولياً لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن من بينها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.





جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، لمندوبي ثمانية دول أوروبية بالأمم المتحدة، بينها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والسويد، وهولندا.





وقال مندوب هولندا، كارل أوستريم: إن الاتحاد الأوروبي على قناعة مطلقة بأن تحقيق حل الدولتين، ينبغي أن يقوم على أساس حدود 1967 مع القدس عاصمة للدولتين.







وأضاف: "أي خطة سلام لا تعترف بهذه المعايير المتفق عليها دولياً، ستخاطر بالإدانة، وسيكون مصيرها الفشل، متعهداً بمواصلة الاتحاد الأوروبي العمل على تحقيق هذا الهدف مع الطرفين، ومع شركائه الإقليميين والدوليين.





وشدد على وجود حاجة ملحة لاستعادة الأفق السياسي، مستكملاً: "هذه هي الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق والواقعية، لإنهاء النزاع وتحقيق سلام عادل ودائم".