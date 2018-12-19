ترامب لأردوغان: واشنطن ستنظر في تسليم فتح الله غولن

رام الله - دنيا الوطن

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن واشنطن ستنظر في إمكانية تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.



وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "الشيء الوحيد الذي قاله ترامب هو أننا سننظر في الأمر لا شيء في هذه المرحلة أكثر من ذلك، لا يوجد أي تعهد بشيء على الإطلاق في تلك العملية".





وكان وزير خارجية تركيا، قد قال يوم الأحد: إن ترامب أبلغ أردوغان بأن واشنطن تعمل على تسليم رجل الدين غولن.

ووفق ما أوردت وكالة (رويترز) للأنباء، فإن ترامب لم يقدم أي تعهد، بشأن غولن الذي تشتبه أنقره في وقوفه وراء محاولة انقلاب عام 2016.وحين سُئل عن التعليق يوم الاثنين، اكتفى مسؤول في البيت الأبيض بالقول: إن ترامب لم يتعهد بتسليم غولن، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بخصوص المباحثات.وتتهم السلطات التركية، تنظيم الداعية والسياسي المعارض، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تسميه (التنظيم الموازي)، المكون من أنصاره في تركيا، بتدبير محاولة الانقلاب، فيما يرفض غولن كافة الاتهامات الموجهة إليه، واستنكر المحاولة الانقلابية.