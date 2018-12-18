دولي

(المعسكر الصهيوني) يتراجع: سنؤيد إلغاء (قانون القومية)

(المعسكر الصهيوني) يتراجع: سنؤيد إلغاء (قانون القومية)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حزب (المعسكر الصهيوني) مساء اليوم الثلاثاء، عن تراجعه عن معارضة إلغاء (قانون القومية) العنصري، وأنها ستؤيد مشروع قانون يقضي بإلغائه، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه عن معارضة لمشروع قانون يلغي (قانون القومية).

وقال بيان معدل أصدره (المعسكر الصهيوني): "إن قانون القومية بصيغته الحالية هو قانون سيء وسوف نعارضه، ولذلك سنؤيد مشاريع القوانين لإلغائه، وفي موازاة ذلك، فإن التوجه الذي تدفعه الكتلة هو قيادة سلسلة قوانين تتلاءم مع قيم وقيفة الاستقلال كدولة يهودية وديمقراطية، وستقود الكتلة غدا مشروع القانون الذي سيضيف للقانون قيمة المساواة، هذا هو التوجه الذي جرى بحثه في اجتماع الكتلة الأخير وتم الاتفاق على دفعه"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 487).

وكان (المعسكر الصهيوني)، أعلن عصر اليوم عن معارضته  مشروع قانون يلغي (قانون القومية) العنصري، خلال التصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، غدا الأربعاء. 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان صادر عن(المعسكر الصهيوني)، اليوم، أن الحزب يعارض مشروع القانون لأن موقفه هو تصحيح قانون القومية وليس إلغاؤه، علما أن كتل المعارض، وبينها (المعسكر الصهيوني) صوتت ضد (قانون القومية)، الذي تم سنّه بأغلبية 62 عضو كنيست من كتل الائتلاف، فجر يوم 19 تموز/يوليو الماضي.

وقال بيان (المعسكر الصهيوني): "إن عضو الكنيست ميكي روزنطال سيطرح غدا مشروع قانون يقضي بإضافة بند المساواة إلى القانون العنصري، بزعم أن الموافقة على التصحيح سيضمن وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية مع مساواة حقوق كاملة للمواطنين، وهذه هي أيديولوجية (المعسكر الصهيوني) بالضبط".

ويقدم النائب يوسف جبارين، من القائمة المشتركة، مشروع قانون لإلغاء (قانون القومية)، وفي موازاة ذلك يقدم عضو الكنيست موسي راز، من حزب ميرتس، مشروع قانون موازيا ومشابها.

وذكر موقع صحيفة (هآرتس) الإلكتروني أن ثلاثة أعضاء كنيست من (المعسكر الصهيوني)، هم ميراف ميخائيلي ويوسي يونا وياعيل  كوهين فارين، يؤيدون مشروع قانون مشابه قدمه النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة، ولكن تتم مناقشتها حاليا. وقالت كوهين فارين إنها ستتغيب عن التصويت غدا، ما يعني أنها لن تلتلزم بقرار كتلتها.

ونقلت (هآرتس) عن مصادر في حزب (ييش عتيد)، الذي صوت ضد (قانون القومية)، أن حزبهم يعارض أيضا إلغاء (قانون القومية)، مبدئيا، ويدعو إلى إدخال تعديلات عليه. 

ويشار إلى أن التصويت على مشروعي القانون لإلغاء القانون العنصري هو تصويت رمزي ولا يمكنه إلغاؤه، كونه قانون أساس ويحتاج إلى تأييد أغلبية كبيرة في الكنيست لإلغائه، وأحزاب اليمين، الذين يشكلون أغلبية في الكنيست، يؤيدونه بشدة ولا يسمحون بإلغائه.  

ويذكر أن (قانون القومية) ينص على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وله حق خاص لتقرير المصير الذاتي – القومي فيها، أي أنه بموجب هذا القانون لا حق للفلسطينيين لتقرير المصير في فلسطين، خاصة وأن القانون يخلط بين إسرائيل و"أرض إسرائيل". 

كذلك ينص القانون على إقامة بلدات لليهود فقط، وأن اللغة الرسمية هي العبرية فقط، وألغى مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وزعم أن لها "مكانة خاصة".  

ووفقا لـ(هآرتس)، فإن معارضة (المعسكر الصهيوني) للقانون العنصري جاء إثر التخوف من تضرر صورة هذه الكتلة بادعاء أن القانون ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأنه يعرف رموز الدولة.

أخبار ذات صلة

&#34;إسرائيل&#34; تحتج لدى روسيا على دعوة هنية لزيارة موسكو

"إسرائيل" تحتج لدى روسيا على دعوة هنية لزيارة موسكو

شاب يقتحم دار موتى في بريطانيا لسبب &#34;مقزز جداً&#34;

شاب يقتحم دار موتى في بريطانيا لسبب "مقزز جداً"

(يونيفيل): اثنان من الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل يعبران الخط الأزرق

(يونيفيل): اثنان من الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل يعبران الخط الأزرق

استمرار المحادثات بين واشنطن وطالبان من أجل وقف لإطلاق النار في أفغانستان

استمرار المحادثات بين واشنطن وطالبان من أجل وقف لإطلاق النار في أفغانستان

طرد معلمة في أميركا بسبب مقاطعتها لـ &#34;إسرائيل&#34;

طرد معلمة في أميركا بسبب مقاطعتها لـ "إسرائيل"

تهنئة من شيخ الأزهر إلى بابا الفاتيكان

تهنئة من شيخ الأزهر إلى بابا الفاتيكان

إسرائيل: مُنذ قضية &#34;لارا القاسم&#34; لم يتم منع دخول نشطاء (BDS)

إسرائيل: مُنذ قضية "لارا القاسم" لم يتم منع دخول نشطاء (BDS)

المُصادقة على تعيين نتنياهو وزيراً للجيش بشكل دائم

المُصادقة على تعيين نتنياهو وزيراً للجيش بشكل دائم

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر؟

ماذا يجري في مصر؟

شؤون فلسطينية

اصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في طمون جنوب طوباس

اصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في طمون جنوب طوباس

مؤسسة مانديلا تدعو مؤسسات حقوق الإنسان الدولية للتدخل لانقاذ الأسرى المرضى

مؤسسة مانديلا تدعو مؤسسات حقوق الإنسان الدولية للتدخل لانقاذ الأسرى المرضى

عبد الهادي: العربدة التي تقوم بها حكومة الاحتلال تأتي بضوء أخضر من أمريكا

عبد الهادي: العربدة التي تقوم بها حكومة الاحتلال تأتي بضوء أخضر من أمريكا

فتح تُعبر عن فخرها بالشعب الفلسطيني الصامد أمام إرهاب المستوطنين

فتح تُعبر عن فخرها بالشعب الفلسطيني الصامد أمام إرهاب المستوطنين

ثلاثة جرحى في عملية إطلاق نار قرب مفترق مجيدو في أراضي الـ 48

ثلاثة جرحى في عملية إطلاق نار قرب مفترق مجيدو في أراضي الـ 48

الاحتلال يعتقل مواطنين في الخليل ويُغلق مدخل مخيم الفوار

الاحتلال يعتقل مواطنين في الخليل ويُغلق مدخل مخيم الفوار

صيدلية المستشفيات تضع بروتوكولات لترشيد الاستهلاك الدوائي

صيدلية المستشفيات تضع بروتوكولات لترشيد الاستهلاك الدوائي

المالكي يترأس أعمال اللجنة المشتركة الحكومية الفلسطينية- اليونانية الأولى بأثينا

المالكي يترأس أعمال اللجنة المشتركة الحكومية الفلسطينية- اليونانية الأولى بأثينا

منوعات

فيديو: سعد لمجرد يفاجئ الجميع بتشوهات في وجهه وجسمه

فيديو: سعد لمجرد يفاجئ الجميع بتشوهات في وجهه وجسمه

صور: درة تثير ضجة بإطلالتها الجديدة.. شاهدوها بـ&#34;روب&#34; الحمام

صور: درة تثير ضجة بإطلالتها الجديدة.. شاهدوها بـ"روب" الحمام

حلا الترك تتلقى قبلة خاصة على المسرح

حلا الترك تتلقى قبلة خاصة على المسرح

صورة لرامز جلال تكشف حقيقة عُمره.. لن تعرفوه من النظرة الأولى

صورة لرامز جلال تكشف حقيقة عُمره.. لن تعرفوه من النظرة الأولى

فيديو: مريم حسين تكشف سجن إعلامي هدّدها..هكذا شتمته وسخرت منه

فيديو: مريم حسين تكشف سجن إعلامي هدّدها..هكذا شتمته وسخرت منه

مالانعرفه عن عبلة كامل..25 قرشًا مهرها من محمود الجندي ولهذا انفصلت عن أبو البنات

مالانعرفه عن عبلة كامل..25 قرشًا مهرها من محمود الجندي ولهذا انفصلت عن أبو البنات

أول تعليق من محمد مختار على فستان طليقته ووالدة بناته رانيا يوسف

أول تعليق من محمد مختار على فستان طليقته ووالدة بناته رانيا يوسف

شاهد: هيفا وهبي تضجّ جمالًا وأناقة في ألبوم &#34;حواء&#34;

شاهد: هيفا وهبي تضجّ جمالًا وأناقة في ألبوم "حواء"

رضوى الشربيني تُفجر مفاجأة: &#34;شيرين سبب طلاقي&#34;

رضوى الشربيني تُفجر مفاجأة: "شيرين سبب طلاقي"

ناقد فني يصف لجين عمران بـ&#34;السفيهة&#34; لحملها حقيبة بسعر لا يُصدق

ناقد فني يصف لجين عمران بـ"السفيهة" لحملها حقيبة بسعر لا يُصدق

عربي

السعودية تُقر أضخم ميزانية في تاريخها والملك سلمان يتعهد بالمضي في الإصلاحات

السعودية تُقر أضخم ميزانية في تاريخها والملك سلمان يتعهد بالمضي في الإصلاحات

مقتل سائحتين بالمغرب والشرطة تُوقف مُشتبهاً وتبحث عن آخرين

مقتل سائحتين بالمغرب والشرطة تُوقف مُشتبهاً وتبحث عن آخرين

صحيفة: السعودية تعفي رجال أعمال إسرائيليين من تأشيرة الدخول

صحيفة: السعودية تعفي رجال أعمال إسرائيليين من تأشيرة الدخول

أمريكا : لا نريد التخلص من بشار الأسد

أمريكا : لا نريد التخلص من بشار الأسد