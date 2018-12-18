"إسرائيل" تحتج لدى روسيا على دعوة هنية لزيارة موسكو

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن تقديم السفير الإسرائيلي لدى روسيا، احتجاجاً رسمياً على دعوة روسيا، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية لزيارة موسكو.وذكرت القناة، أن الخارجية الإسرائيلية، بعثت كذلك برسالة احتجاج للسفير الروسي في إسرائيل، تطالب بعدم السماح لهنية بزيارة روسيا.وقالت القناة العاشرة: "إن وزارة الخارجية الروسية، رفضت الاحتجاج الإسرائيلي"، "مضيفة: "إن السفير الاسرائيلي، طلب من وزير الخارجية الروسي، سيرجي لفروف، تنسيق لقاء عاجل بين نتنياهو وبوتين، دون أن يتلقى رداً رسمياً على هذا الطلب".وأشارت القناة، الى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تلقى دعوة رسمية من الخارجية الروسية؛ لزيارة العاصمة الروسية موسكو، خلال الشهر الجاري.