دولي

شاب يقتحم دار موتى في بريطانيا لسبب "مقزز جداً"

شاب يقتحم دار موتى في بريطانيا لسبب "مقزز جداً"
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن محكمة في مدينة برمنغهام ببريطانيا، تحاكم شابا اقتحم إحدى دور دفن الموتى من أجل "غاية دنيئة جداً".

وأوضح موقع صحيفة (مترو) أن شابا يدعى وروم شادادا، ويبلغ من العمر (23 عاماً)، قد اقتحم دار "كو أوب فونيرل هوم" لدفن الموتى بحي "غريت بار" بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، لممارسة الجنس مع إحدى الجثث المسجاة هناك بانتظار دفنها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى توجيه عدة تهم للشاب العاطل عن العمل، تمثلت بالاعتداء الجنسي على جثة هامدة، والتعدي على ممتلكات خاصة للغير.

وقال المتحدث باسم الشرطة في برمنغهام: "إن شادادا قد مثل للمرة الأولى بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وما زال متحجزاً مع استمرار جلسات المحكمة".

وأشار المتحدث إلى أنه جرى إبلاغ أقارب المتوفى المعتدى عليه والذي لم تكشف الصحيفة عن جنسه إن كان رجلاً أو امرأة.

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