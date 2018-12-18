دولي

(يونيفيل): اثنان من الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل يعبران الخط الأزرق

(يونيفيل): اثنان من الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل يعبران الخط الأزرق
رام الله - دنيا الوطن
قالت قوة (يونيفيل) العاملة في جنوب لبنان: إنها تتابع  بنشاط التطورات المتعلقة باكتشاف أنفاق على الخط الأزرق من قبل الجيش الإسرائيلي قبالة الحدود مع لبنان.

وقال بيان (يونيفل): إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القوة أنه اكتشف حتى الآن أربعة أنفاق على طول الخط الأزرق، وقد قامت الفرق التقنية التابعة لـ (يونيفيل) بإجراء عدد من عمليات تفتيش المواقع جنوب الخط الأزرق من أجل تقصّي الحقائق.

واستناداً إلى التقييم المستقل لـ (يونيفيل)، أكدت حتى الآن وجود جميع الأنفاق الأربعة بالقرب من الخط الأزرق في شمال إسرائيل.

وبعد إجراء مزيد من التحقيقات التقنية بشكل مستقل وفقاً لولايتها، يمكن لـ (يونيفيل) في هذه المرحلة أن تؤكد أن اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، وهذه تشكل انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وأكدت أن هذه مسألة مدعاة للقلق الشديد، وهي تواصل التحقيقات التقنية في هذا الإطار، مطالبة السلطات اللبنانية بضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقاً لمسؤوليات حكومة لبنان عملاً بالقرار 1701.

وأكدت قوة (يونيفيل) أن الوضع في منطقة عملياتها لا يزال هادئا، مع الاشارة الى أن قيادة (يونيفيل) منخرطة بشكل كامل مع الأطراف لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق وتفادي أي سوء فهم من أجل الحفاظ على الهدوء في منطقة العمليات.

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