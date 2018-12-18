استمرار المحادثات بين واشنطن وطالبان من أجل وقف لإطلاق النار في أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنتواصل الولايات المتحدة، وحركة طالبان، محادثات في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، لليوم الثالث على التوالي، بهدف الإعداد لمفاوضات سلام في أفغانستان.وتركزت المحادثات على مستقبل القوات الأجنبية، ووقف محتمل لإطلاق النار مدته ستة أشهر، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصادر من حركة طالبان.وتعدّ هذه المحادثات هي الثالثة على الأقل التي يجتمع فيها مبعوث الولايات المتحدة زلماي خليل زاد، مع ممثلين عن طالبان، في إطار جهود دبلوماسية تكثفت هذا العام؛ لإنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاماً.ويوم الاثنين، اجتمع وفد من طالبان مع مسؤولين من السعودية وباكستان والإمارات، قبيل اجتماعه مع خليل زاد، الذي عُين في أيلول/ سبتمبر الماضي، للإشراف علي جهود السلام التي تبذلها واشنطن، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز) للأنباء.وقال مسؤولون من طالبان، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم: إن الوفد الأمريكي يضغط من أجل وقف لإطلاق النار مدته ستة أشهر، بالإضافة إلى اتفاق على ممثلين لطالبان في حكومة تسيير أعمال مستقبلية.