دولي

طرد معلمة في أميركا بسبب مقاطعتها لـ "إسرائيل"

طرد معلمة في أميركا بسبب مقاطعتها لـ "إسرائيل"
بهية عماوي
رام الله - دنيا الوطن
رفعت إخصائية في معالجة أمراض النطق قضية ضد مدرسة بولاية تكساس الأميركية، بعد أن قامت الأخيرة بطردها لرفضها التوقع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل.

وأوضح الموقع أن الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي.

ورفعت عماوي، أمس الاثنين، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس، ضد المدرسة، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي، وفق المصدر ذاته.

وقالت عماوي إنها لم توقع على العقد لأنها وعائلتها لا يشترون السلع التي تنتجها الشركات الإسرائيلية دعما للمقاطعة ضد إسرائيل بسبب احتلالها أراض فلسطينية.

وتعمل عماوي إخصائية معالجة لمشاكل النطق باللغة العربية في ولاية تكساس التي توجد فيها جالية عربية كبيرة.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: مُنذ قضية &#34;لارا القاسم&#34; لم يتم منع دخول نشطاء (BDS)

إسرائيل: مُنذ قضية "لارا القاسم" لم يتم منع دخول نشطاء (BDS)

المُصادقة على تعيين نتنياهو وزيراً للجيش بشكل دائم

المُصادقة على تعيين نتنياهو وزيراً للجيش بشكل دائم

في حال أُطلق من غزة مجددا.. الكشف عن خطة إسرائيلية لمواجهة صاروخ (كورنيت)

في حال أُطلق من غزة مجددا.. الكشف عن خطة إسرائيلية لمواجهة صاروخ (كورنيت)

&#34;السترات الصفراء&#34; تمتد إلى دولة أوروبية أخرى

"السترات الصفراء" تمتد إلى دولة أوروبية أخرى

قط بوتين تعلم اللغة اليابانية

قط بوتين تعلم اللغة اليابانية

نتنياهو: إسرائيل تمتلك صواريخ قادرة على تدمير أي هدف في الشرق الأوسط

نتنياهو: إسرائيل تمتلك صواريخ قادرة على تدمير أي هدف في الشرق الأوسط

إصابة جنديين إسرائيليين بعد سقوط جرافة عليهما

إصابة جنديين إسرائيليين بعد سقوط جرافة عليهما

محللون لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: حكومة نتنياهو في وضع صعب جداً

محللون لـ "دنيا الوطن": حكومة نتنياهو في وضع صعب جداً

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر؟

ماذا يجري في مصر؟

شؤون فلسطينية

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (486) فلسطيني/ة خلال نوفمبر 2018

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (486) فلسطيني/ة خلال نوفمبر 2018

بسيسو يُوقع سبع اتفاقيات لدعم مشاريع ثقافية فنية في غزة

بسيسو يُوقع سبع اتفاقيات لدعم مشاريع ثقافية فنية في غزة

الفيدرالية العربية تُطالب بتحقيق دولي حول تصفية إسرائيل لشاب فلسطيني

الفيدرالية العربية تُطالب بتحقيق دولي حول تصفية إسرائيل لشاب فلسطيني

وزارة الصحة و&#34;مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى&#34; تبحثان تعزيز التعاون المشترك

وزارة الصحة و"مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى" تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الأسير المصاب صالح عمر صالح سيخوض الإضراب المفتوح عن الطعام

الأسير المصاب صالح عمر صالح سيخوض الإضراب المفتوح عن الطعام

الوزير غنيم يتسلم الأوراق الرسمية لبئر العوجا

الوزير غنيم يتسلم الأوراق الرسمية لبئر العوجا

شاهد: انزلاق شاحنة على طلاب مدرسة في جبل المكبر بالقدس

شاهد: انزلاق شاحنة على طلاب مدرسة في جبل المكبر بالقدس

صور: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً جاهزاً للسكن جنوب شرق القدس

صور: جرافات الاحتلال تهدم منزلاً جاهزاً للسكن جنوب شرق القدس

منوعات

صور: درة تثير ضجة بإطلالتها الجديدة.. شاهدوها بـ&#34;روب&#34; الحمام

صور: درة تثير ضجة بإطلالتها الجديدة.. شاهدوها بـ"روب" الحمام

صورة لرامز جلال تكشف حقيقة عُمره.. لن تعرفوه من النظرة الأولى

صورة لرامز جلال تكشف حقيقة عُمره.. لن تعرفوه من النظرة الأولى

فيديو: مريم حسين تكشف سجن إعلامي هدّدها..هكذا شتمته وسخرت منه

فيديو: مريم حسين تكشف سجن إعلامي هدّدها..هكذا شتمته وسخرت منه

مالانعرفه عن عبلة كامل..25 قرشًا مهرها من محمود الجندي ولهذا انفصلت عن أبو البنات

مالانعرفه عن عبلة كامل..25 قرشًا مهرها من محمود الجندي ولهذا انفصلت عن أبو البنات

أول تعليق من محمد مختار على فستان طليقته ووالدة بناته رانيا يوسف

أول تعليق من محمد مختار على فستان طليقته ووالدة بناته رانيا يوسف

شاهد: هيفا وهبي تضجّ جمالًا وأناقة في ألبوم &#34;حواء&#34;

شاهد: هيفا وهبي تضجّ جمالًا وأناقة في ألبوم "حواء"

رضوى الشربيني تُفجر مفاجأة: &#34;شيرين سبب طلاقي&#34;

رضوى الشربيني تُفجر مفاجأة: "شيرين سبب طلاقي"

ناقد فني يصف لجين عمران بـ&#34;السفيهة&#34; لحملها حقيبة بسعر لا يُصدق

ناقد فني يصف لجين عمران بـ"السفيهة" لحملها حقيبة بسعر لا يُصدق

نجمة مصرية تثير ضجة بفيديو مع والدتها.. ولماذا قالت لها &#34;انت عبيطة&#34;

نجمة مصرية تثير ضجة بفيديو مع والدتها.. ولماذا قالت لها "انت عبيطة"

صور: ملابس هذه الإعلامية قد تنسي الجميع جرأة فستان رانيا يوسف

صور: ملابس هذه الإعلامية قد تنسي الجميع جرأة فستان رانيا يوسف

عربي

العثور على جثتي سائحتين من النرويج والدنمرك في جبال أطلس بالمغرب

العثور على جثتي سائحتين من النرويج والدنمرك في جبال أطلس بالمغرب

قطر: مباحثات كويتية سعودية لحل الأزمة الخليجية

قطر: مباحثات كويتية سعودية لحل الأزمة الخليجية

مسؤول سوداني يكشف عن هدف زيارة البشير لسوريا

مسؤول سوداني يكشف عن هدف زيارة البشير لسوريا

أول دولة عربية تُعلن تضامنها مع &#34;محمد بن سلمان&#34; أمام الكونغرس الأمريكي

أول دولة عربية تُعلن تضامنها مع "محمد بن سلمان" أمام الكونغرس الأمريكي