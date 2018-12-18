إسرائيل: مُنذ قضية "لارا القاسم" لم يتم منع دخول نشطاء (BDS)

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، أنه منذ سماح المحكمة العليا للطالبة الأمريكية لارا القاسم، بدخول إسرائيل، لم تكن هناك حالات تم خلالها منع دخول نشطاء من حركة المقاطعة BDS، إلى إسرائيل.وفي اجتماع للجنة الشفافية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست ستاف شفير (المعسكر الصهيوني)، أوضح أردان أنه خلال الشهرين الماضيين، منذ صدور القرار، لم يصل إلى إسرائيل نشطاء، استوفوا المعايير التي حددها قضاة المحكمة العليا.مع ذلك، لم يفصل الوزير ما إذا وصل نشطاء استوفوا معايير الطرد، كما يحدد قرار المحكمة العليا، ولم تنشر وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي تملك سلطة الأمر بمنع دخول ناشطي حركة المقاطعة، أي بيانات حول منع دخول أحد بعد قرار المحكمة العليا.وقالت شفير خلال النقاش: إن "إخفاء المعلومات عن أنشطة الوزارة، يشير إلى أن الوزارة لديها ما تخفيه، وغالباً ما تضر بالنضال المهم ضد المقاطعة وكراهية إسرائيل".