دولي

إسرائيل: مُنذ قضية "لارا القاسم" لم يتم منع دخول نشطاء (BDS)

إسرائيل: مُنذ قضية "لارا القاسم" لم يتم منع دخول نشطاء (BDS)
لارا القاسم
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، أنه منذ سماح المحكمة العليا للطالبة الأمريكية لارا القاسم، بدخول إسرائيل، لم تكن هناك حالات تم خلالها منع دخول نشطاء من حركة المقاطعة BDS، إلى إسرائيل.

وفي اجتماع للجنة الشفافية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست ستاف شفير (المعسكر الصهيوني)، أوضح أردان أنه خلال الشهرين الماضيين، منذ صدور القرار، لم يصل إلى إسرائيل نشطاء، استوفوا المعايير التي حددها قضاة المحكمة العليا.

مع ذلك، لم يفصل الوزير ما إذا وصل نشطاء استوفوا معايير الطرد، كما يحدد قرار المحكمة العليا، ولم تنشر وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي تملك سلطة الأمر بمنع دخول ناشطي حركة المقاطعة، أي بيانات حول منع دخول أحد بعد قرار المحكمة العليا.

وقالت شفير خلال النقاش: إن "إخفاء المعلومات عن أنشطة الوزارة، يشير إلى أن الوزارة لديها ما تخفيه، وغالباً ما تضر بالنضال المهم ضد المقاطعة وكراهية إسرائيل". 

أخبار ذات صلة

المُصادقة على تعيين نتنياهو وزيراً للجيش بشكل دائم

المُصادقة على تعيين نتنياهو وزيراً للجيش بشكل دائم

في حال أُطلق من غزة مجددا.. الكشف عن خطة إسرائيلية لمواجهة صاروخ (كورنيت)

في حال أُطلق من غزة مجددا.. الكشف عن خطة إسرائيلية لمواجهة صاروخ (كورنيت)

&#34;السترات الصفراء&#34; تمتد إلى دولة أوروبية أخرى

"السترات الصفراء" تمتد إلى دولة أوروبية أخرى

قط بوتين تعلم اللغة اليابانية

قط بوتين تعلم اللغة اليابانية

نتنياهو: إسرائيل تمتلك صواريخ قادرة على تدمير أي هدف في الشرق الأوسط

نتنياهو: إسرائيل تمتلك صواريخ قادرة على تدمير أي هدف في الشرق الأوسط

إصابة جنديين إسرائيليين بعد سقوط جرافة عليهما

إصابة جنديين إسرائيليين بعد سقوط جرافة عليهما

الكشف عن نتائج التحقيق الإسرائيلي حول استهداف حافلة بصاروخ (كورنيت) الشهر الماضي

الكشف عن نتائج التحقيق الإسرائيلي حول استهداف حافلة بصاروخ (كورنيت) الشهر الماضي

جورجيا تُناقش نقل سفارتها إلى القدس

جورجيا تُناقش نقل سفارتها إلى القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر؟

ماذا يجري في مصر؟

شؤون فلسطينية

الزهار يُلقي كلمة ختامية للمؤتمر البرلماني الثاني لـ &#34;برلمانيون لأجل القدس&#34;

الزهار يُلقي كلمة ختامية للمؤتمر البرلماني الثاني لـ "برلمانيون لأجل القدس"

أبو دياك يُسلم شهادات تدريب مدربين بالصياغة التشريعية من منظور النوع الاجتماعي

أبو دياك يُسلم شهادات تدريب مدربين بالصياغة التشريعية من منظور النوع الاجتماعي

شعث يلتقي عدداً من الوزراء ويبحث الخدمات المقدمة للمغتربين

شعث يلتقي عدداً من الوزراء ويبحث الخدمات المقدمة للمغتربين

عبد الهادي يبحث مع رئيس هيئة المصالحة السورية تطورات الأوضاع الفلسطينية

عبد الهادي يبحث مع رئيس هيئة المصالحة السورية تطورات الأوضاع الفلسطينية

جامعة بيرزيت تُعلن عن تعطيل الدراسة ليوم الثلاثاء

جامعة بيرزيت تُعلن عن تعطيل الدراسة ليوم الثلاثاء

مؤسسة حقوقية: قانون &#34;الحماية&#34; جاء استجابة لنبض الشارع وتخوف الأطباء ليس بمحله

مؤسسة حقوقية: قانون "الحماية" جاء استجابة لنبض الشارع وتخوف الأطباء ليس بمحله

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال جنوبي بيت لحم

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال جنوبي بيت لحم

إصابة شاب جراء دهسه من قِبَل مستوطن شرقي بيت لحم

إصابة شاب جراء دهسه من قِبَل مستوطن شرقي بيت لحم

منوعات

نجمة مصرية تثير ضجة بفيديو مع والدتها.. ولماذا قالت لها &#34;انت عبيطة&#34;

نجمة مصرية تثير ضجة بفيديو مع والدتها.. ولماذا قالت لها "انت عبيطة"

صور: ملابس هذه الإعلامية قد تنسي الجميع جرأة فستان رانيا يوسف

صور: ملابس هذه الإعلامية قد تنسي الجميع جرأة فستان رانيا يوسف

بعد التشكيك بهم.. إبنة هيفاء وهبي تكشف لون عينيها الحقيقي

بعد التشكيك بهم.. إبنة هيفاء وهبي تكشف لون عينيها الحقيقي

فيديو: السعودية &#34;روز&#34; تكشف حقيقة تبرؤ والدها منها

فيديو: السعودية "روز" تكشف حقيقة تبرؤ والدها منها

صورة صادمة.. هكذا أصبح الفنان المنتصر بالله بسبب المرض

صورة صادمة.. هكذا أصبح الفنان المنتصر بالله بسبب المرض

&#34;شورت&#34; ياسمين رئيس المثير يُعيد فتح النار على فستان رانيا يوسف

"شورت" ياسمين رئيس المثير يُعيد فتح النار على فستان رانيا يوسف

&#34;قميص نوم ساتان&#34;.. اتهامات لشمس الكويتية بـ&#34;الانحلال&#34; في كليبها الجديد

"قميص نوم ساتان".. اتهامات لشمس الكويتية بـ"الانحلال" في كليبها الجديد

على خُطى إليسا.. نانسي عجرم &#34;فظة&#34; مع فتاة أرادت التقاط صورة معها

على خُطى إليسا.. نانسي عجرم "فظة" مع فتاة أرادت التقاط صورة معها

نجوى كرم تهدد جمهورها بترك المسرح لسبب &#34;غير منطقي&#34;.. والجمهور غاضب

نجوى كرم تهدد جمهورها بترك المسرح لسبب "غير منطقي".. والجمهور غاضب

ياسمين عبد العزيز من الجيم: &#34;عاش يا وحش&#34;

ياسمين عبد العزيز من الجيم: "عاش يا وحش"

عربي

تهنئة من شيخ الأزهر إلى بابا الفاتيكان

تهنئة من شيخ الأزهر إلى بابا الفاتيكان

تفاصيل زيارة الرئيس السوداني لسوريا

تفاصيل زيارة الرئيس السوداني لسوريا

شاهد: ظهور نادر لنجل محمد بن سلمان

شاهد: ظهور نادر لنجل محمد بن سلمان

بعد أسئلة السيسي التي كشفت &#34;جهله&#34;.. محافظ القاهرة أمام &#34;النائب العام&#34;

بعد أسئلة السيسي التي كشفت "جهله".. محافظ القاهرة أمام "النائب العام"