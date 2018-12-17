دولي

المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم

المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم
نتنياهو مع وزير الجيش المستقيل ليبرمان ورئيس الأركان
رام الله - دنيا الوطن
صادق (كنيست) الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا للجيش بشكل دائم، وتمت المصادقة بأغلبية 59 مؤيدا مقابل 56 معارضا.

وتسلّم نتنياهو حقيبة الجيش "مؤقتا"، بعد استقالة الوزير السابق أفيغدور ليبرمان، الذي انسحب من الحكومة.

واحتفظ نتنياهو بحقيبة الجيش رافضا تسليمها لأحد غيره، إضافة إلى حقيبة الخارجية، ومن المقرر أن يعين أحد وزراء حزبه (الليكود) في المنصب لثلاثة أشهر فقط، وهو موعد لا يتطلب المصادقة في الهيئة العامة لـ (كنيست).

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