دولي

في حال أُطلق من غزة مجددا.. الكشف عن خطة إسرائيلية لمواجهة صاروخ (كورنيت)

في حال أُطلق من غزة مجددا.. الكشف عن خطة إسرائيلية لمواجهة صاروخ (كورنيت)
صاروخ كورنيت هاجم حافلة الجيش الإسرائيلي على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 14) الإسرائيلية، أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا اقترح خطة "علاجية" بعد حادثة صاروخ (كورنيت) الذي أصاب حافلة تتبع للجيش الإسرائيلي الشهر الماضي.

واقترح قائد "فرقة غزة"، العميد اليعازر توليدانو، خطة تعتمد على بناء جدار خرساني في بعض المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة بارتفاع 3 أمتار.

وأضاف وفق القناة: أنه سيتم بناء الجدار في المناطق التي تعرف بأنها مهددّة، وذلك لمنع وقوع حادث مشابه أدى إلى جولة كبيرة من التصعيد مؤخرا.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية قالت اليوم الاثنين: إن التحقيق في حادث إطلاق صاروخ (كورنيت) من  قطاع غزة، نحو حافلة للجيش الإسرائيلي في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد انتهى.

وأضافت: أنه تبيّن من التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، وجود قصور وإهمال في إدارة القوات على الأرض.

وتابعت (يديعوت أحرونوت): أنه "بناء على ذلك صدرت مذكرة أوامر وتعليمات لقائد كتيبة وعنصرين من قادة السريا حول الأمر، تهدف لاستنتاج الدروس، فيما سيتم تنفيذ خطة خلال الأسابيع القادمة؛ لتصحيح الأخطاء وتدريب القوات.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف حافلة للجيش الإسرائيلي بواسطة صاروخ (كورنيت)، أسفر وفق المصادر الإسرائيلية عن إصابة اثنين بجروح متوسطة.

أخبار ذات صلة

المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم

المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم

&#34;السترات الصفراء&#34; تمتد إلى دولة أوروبية أخرى

"السترات الصفراء" تمتد إلى دولة أوروبية أخرى

قط بوتين تعلم اللغة اليابانية

قط بوتين تعلم اللغة اليابانية

نتنياهو: إسرائيل تمتلك صواريخ قادرة على تدمير أي هدف في الشرق الأوسط

نتنياهو: إسرائيل تمتلك صواريخ قادرة على تدمير أي هدف في الشرق الأوسط

إصابة جنديين إسرائيليين بعد سقوط جرافة عليهما

إصابة جنديين إسرائيليين بعد سقوط جرافة عليهما

الكشف عن نتائج التحقيق الإسرائيلي حول استهداف حافلة بصاروخ (كورنيت) الشهر الماضي

الكشف عن نتائج التحقيق الإسرائيلي حول استهداف حافلة بصاروخ (كورنيت) الشهر الماضي

جورجيا تُناقش نقل سفارتها إلى القدس

جورجيا تُناقش نقل سفارتها إلى القدس

استطلاع رأي: 58٪ من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو كوزير للجيش

استطلاع رأي: 58٪ من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو كوزير للجيش

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر؟

ماذا يجري في مصر؟

شؤون فلسطينية

عبد الهادي يبحث مع رئيس هيئة المصالحة السورية تطورات الأوضاع الفلسطينية

عبد الهادي يبحث مع رئيس هيئة المصالحة السورية تطورات الأوضاع الفلسطينية

جامعة بيرزيت تعلن عن تعطيل الدراسة ليوم الثلاثاء

جامعة بيرزيت تعلن عن تعطيل الدراسة ليوم الثلاثاء

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال جنوبي بيت لحم

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال جنوبي بيت لحم

إصابة شاب جراء دهسه من قِبَل مستوطن شرقي بيت لحم

إصابة شاب جراء دهسه من قِبَل مستوطن شرقي بيت لحم

النائب الغول يُحذر من تشريعات إسرائيلية جديدة

النائب الغول يُحذر من تشريعات إسرائيلية جديدة

الخضري يُطالب بدعم مشاريع (أونروا) لمواجهة استمرار وقف الدعم الأمريكي

الخضري يُطالب بدعم مشاريع (أونروا) لمواجهة استمرار وقف الدعم الأمريكي

أوقاف غزة: موافقة مصرية مبدئية على تسيير رحلات العمرة

أوقاف غزة: موافقة مصرية مبدئية على تسيير رحلات العمرة

إزالة النُصب التذكاري لـ&#34;غسان كنفاني&#34; في عكا

إزالة النُصب التذكاري لـ"غسان كنفاني" في عكا

منوعات

نجمة مصرية تثير ضجة بفيديو مع والدتها.. ولماذا قالت لها &#34;انت عبيطة&#34;

نجمة مصرية تثير ضجة بفيديو مع والدتها.. ولماذا قالت لها "انت عبيطة"

صور: ملابس هذه الإعلامية قد تنسي الجميع جرأة فستان رانيا يوسف

صور: ملابس هذه الإعلامية قد تنسي الجميع جرأة فستان رانيا يوسف

بعد التشكيك بهم.. إبنة هيفاء وهبي تكشف لون عينيها الحقيقي

بعد التشكيك بهم.. إبنة هيفاء وهبي تكشف لون عينيها الحقيقي

فيديو: السعودية &#34;روز&#34; تكشف حقيقة تبرؤ والدها منها

فيديو: السعودية "روز" تكشف حقيقة تبرؤ والدها منها

صورة صادمة.. هكذا أصبح الفنان المنتصر بالله بسبب المرض

صورة صادمة.. هكذا أصبح الفنان المنتصر بالله بسبب المرض

&#34;شورت&#34; ياسمين رئيس المثير يُعيد فتح النار على فستان رانيا يوسف

"شورت" ياسمين رئيس المثير يُعيد فتح النار على فستان رانيا يوسف

&#34;قميص نوم ساتان&#34;.. اتهامات لشمس الكويتية بـ&#34;الانحلال&#34; في كليبها الجديد

"قميص نوم ساتان".. اتهامات لشمس الكويتية بـ"الانحلال" في كليبها الجديد

على خُطى إليسا.. نانسي عجرم &#34;فظة&#34; مع فتاة أرادت التقاط صورة معها

على خُطى إليسا.. نانسي عجرم "فظة" مع فتاة أرادت التقاط صورة معها

نجوى كرم تهدد جمهورها بترك المسرح لسبب &#34;غير منطقي&#34;.. والجمهور غاضب

نجوى كرم تهدد جمهورها بترك المسرح لسبب "غير منطقي".. والجمهور غاضب

ياسمين عبد العزيز من الجيم: &#34;عاش يا وحش&#34;

ياسمين عبد العزيز من الجيم: "عاش يا وحش"

عربي

الأردن: الاستيطان ممارسة لا شرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص حل الصراع

الأردن: الاستيطان ممارسة لا شرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص حل الصراع

تفاصيل زيارة الرئيس السوداني لسوريا

تفاصيل زيارة الرئيس السوداني لسوريا

شاهد: ظهور نادر لنجل محمد بن سلمان

شاهد: ظهور نادر لنجل محمد بن سلمان

بعد أسئلة السيسي التي كشفت &#34;جهله&#34;.. محافظ القاهرة أمام &#34;النائب العام&#34;

بعد أسئلة السيسي التي كشفت "جهله".. محافظ القاهرة أمام "النائب العام"