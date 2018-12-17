في حال أُطلق من غزة مجددا.. الكشف عن خطة إسرائيلية لمواجهة صاروخ (كورنيت)

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 14) الإسرائيلية، أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا اقترح خطة "علاجية" بعد حادثة صاروخ (كورنيت) الذي أصاب حافلة تتبع للجيش الإسرائيلي الشهر الماضي.واقترح قائد "فرقة غزة"، العميد اليعازر توليدانو، خطة تعتمد على بناء جدار خرساني في بعض المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة بارتفاع 3 أمتار.وأضاف وفق القناة: أنه سيتم بناء الجدار في المناطق التي تعرف بأنها مهددّة، وذلك لمنع وقوع حادث مشابه أدى إلى جولة كبيرة من التصعيد مؤخرا.وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية قالت اليوم الاثنين: إن التحقيق في حادث إطلاق صاروخ (كورنيت) من قطاع غزة، نحو حافلة للجيش الإسرائيلي في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد انتهى.وأضافت: أنه تبيّن من التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، وجود قصور وإهمال في إدارة القوات على الأرض.وتابعت (يديعوت أحرونوت): أنه "بناء على ذلك صدرت مذكرة أوامر وتعليمات لقائد كتيبة وعنصرين من قادة السريا حول الأمر، تهدف لاستنتاج الدروس، فيما سيتم تنفيذ خطة خلال الأسابيع القادمة؛ لتصحيح الأخطاء وتدريب القوات.وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف حافلة للجيش الإسرائيلي بواسطة صاروخ (كورنيت)، أسفر وفق المصادر الإسرائيلية عن إصابة اثنين بجروح متوسطة.