"السترات الصفراء" تمتد إلى دولة أوروبية أخرى

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام روسية، بأن موجة مظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت أوروبا في الأسابيع الأخيرة، بلغت فنلندا.وأكدت وكالة (تاس) الروسية، أن النشطاء من حركة "السترات الصفراء الفنلندية" يحتجون الاثنين أمام مبنى برلمان البلاد وسط العاصمة هلسنكي، مشيرة إلى أن نحو 40 شخصاً يشاركون في الحملة الآن.ويوجه المحتجون من منصة أقيمت في الموقع انتقادات إلى حكومة البلاد لسياساتها في مجال الهجرة، وكذلك إلى وسائل الإعلام لكيفية تغطيتها للموضوع.ومن المقرر، أن تنتهي المظاهرة في الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، ويتوقع منظموها أن تكون الحملة سلمية.وأضافت الوكالة، أن حزب "القوم الفنلندي أولاً" اليميني انضم أيضاً إلى الاحتجاجات، حيث أقام نشطاؤه خيمة عند درجات البرلمان.وأشارت الوكالة إلى أن حرس البرلمان يتابع المظاهرة، دون تواجد الشرطة في المكان.وسبق أن نشرت "السترات الصفراء الفنلندية" على حسابها في (فيسبوك) بياناً طرحت فيه سلسلة مطالب للحركة، منها انسحاب البلاد من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، ورفض الاتفاقية الدولية بشأن الهجرة، والتي تم تبنيها في المغرب الأسبوع الماضي، وطرد المهاجرين المتورطين في مخالفات قانونية من البلاد، بالإضافة إلى المطالب المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية في فنلندا.وتضم مجموعة "السترات الصفراء الفنلندية" على (فيسبوك) نحو ثلاثة آلاف شخص.