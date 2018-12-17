دولي

قط بوتين تعلم اللغة اليابانية

قط بوتين تعلم اللغة اليابانية
رام الله - دنيا الوطن
أهدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محافظ ولاية "أسيتا" اليابانية، نوريخيسه ساتاكا، قطاً سيبيريا صغيراً اسمه "مير" (السلام).

وقال المحافظ في حديث أدلى به لوكالة (نوفوستي) الروسية: إن "مير" أقام علاقات ممتازة مع 6 قطط أخرى تعيش في منزله.

وأطلقت عائلة المحافظ على القط اسم "ميرو-بو"، ما يعني سُليْم (السلام الصغير) باليابانية، وصار القط يرد على هذا الاسم الياباني.

وأضاف المحافظ، أن القط يستيقظ عادة من النوم الساعة السادسة صباحاً، ويطلب الأكل، ثم يقترب من صاحبه، ويضع رجلاً على كتفه ويبدأ بالمواء.

وأشار المحافظ إلى كلب اسمه "أكيتا- إينو"، أهداه الجانب الياباني لبوتين، وقال إن صيته ذاع بعد أن أهداه بوتين لبطلة الدورة الأولمبية في التزحلق على الجليد، ألينما زاغيتوفا، وأضاف قائلاً: "يسرني أن الكلب يتجول في أنحاء روسيا كلها، كما يسعدني أن اسمه صار مشهوراً في العالم بأسره".

وقال المحافظ الياباني في منتدى رؤساء البرلمانات لدول شمال شرق آسيا: إن علاقته بقطه وطيدة جداً، وأشار إلى أن الكثير من الناس لاحظوا أن وجهه صار يكتسب ملامح يابانية.

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