دولي

إصابة جنديين إسرائيليين بعد سقوط جرافة عليهما

إصابة جنديين إسرائيليين بعد سقوط جرافة عليهما
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الاثنين، إثر إنقلاب آلية عسكرية، تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أصيب هذا الصباح، جنديان من الجيش، أحدهما بجروح خطيرة، والآخر بجروح طفيفة، نتيجة انقلاب آلية عسكرية. 

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن الجنديين أصيبا جراء سقوط جرافة عليهما، وتم نقلهما بالمروحية للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت القناة، إلى أن الجيش الإسرائيلي، فتح تحقيقًا أوليًا، لمعرفة ملابسات الحادث.

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